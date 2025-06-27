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Конфликт с Ираном — в прошлом: Путин открыл двери Ближнего Востока для ЕАЭС

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Правда ТВ

Конфликт между Ираном и Израилем — в прошлом. Об этом заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется. А значит, страны ЕАЭС могут спокойно выстраивать отношения со всем регионом.

В мае уже вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. И это только начало.

Путин также напомнил о соглашениях с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией. А в ближайшее время планируют подписать договор с ОАЭ.

По словам российского лидера, ЕАЭС продолжает укреплять позиции на международной арене. Ведётся работа со странами Евразии, Африки и Латинской Америки. Углубляется сотрудничество с БРИКС, ШОС, СНГ, АСЕАН и Африканским союзом.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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