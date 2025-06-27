ВСУ притихли у границы, но военкоры предупреждают — это лишь начало

У границы с Украиной стало тише. В районе Тёткино Курской области заметно снизилась активность ВСУ. Об этом сообщают военблогеры из проекта WarGonzo.
Они сравнивают ситуацию с соседней Сумской областью. Там украинские военные за сутки предприняли 13 попыток контратак. А вот у Тёткино — почти полное затишье.
Но блогеры предупреждают: это может быть не повод для радости. По их словам, противник, возможно, просто готовит новую волну атак.
Ранее в WarGonzo описывали поведение украинских подразделений в этом районе как маниакальные попытки прорыва.
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