Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Президент Франции проспал саммит: Макрон опоздал и шокировал видом

0:49
Правда ТВ

Эммануэль Макрон снова в центре внимания. Президент Франции опоздал на саммит ЕС в Брюсселе. Лидеры начали съезжаться к 10 утра, но Макрона у входа не оказалось.

Мероприятие стартовало в 11, без него. Французский лидер прибыл только спустя полтора часа. По данным издания Euractiv, он выглядел растрёпанным — как будто проспал. Один из журналистов даже пошутил, что Макрон "будто ночевал под мостом".

Из-за опоздания он пропустил традиционную встречу с прессой.

Саммит проходит 26 и 27 июня. Лидеры ЕС уже договорились продлить санкции против России ещё на полгода. А вот 18-й пакет ограничений пока не согласовали.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.