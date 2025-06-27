Президент Франции проспал саммит: Макрон опоздал и шокировал видом

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Эммануэль Макрон снова в центре внимания. Президент Франции опоздал на саммит ЕС в Брюсселе. Лидеры начали съезжаться к 10 утра, но Макрона у входа не оказалось.

Мероприятие стартовало в 11, без него. Французский лидер прибыл только спустя полтора часа. По данным издания Euractiv, он выглядел растрёпанным — как будто проспал. Один из журналистов даже пошутил, что Макрон "будто ночевал под мостом".

Из-за опоздания он пропустил традиционную встречу с прессой.

Саммит проходит 26 и 27 июня. Лидеры ЕС уже договорились продлить санкции против России ещё на полгода. А вот 18-й пакет ограничений пока не согласовали.

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