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Сбербанк снова режет проценты: по вкладам останется всего 18%

0:51
Правда ТВ

Сбербанк снова снижает ставки по вкладам. С 30 июня надбавка по "СберВкладу" уменьшится с одного процента до 0,7. Максимальная ставка — 18 процентов годовых. Её можно получить при вложении на срок от четырёх до пяти месяцев.

Напомним, 11 июня банк уже урезал доходность по этим вкладам до 19 процентов. Это было связано с решением Центробанка.

Шестого июня Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку — с 21 до 20 процентов. За ним потянулись и другие крупные банки. Теперь и Сбербанк продолжает этот тренд.

Если вы хотите зафиксировать более высокую доходность, осталось совсем немного времени.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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