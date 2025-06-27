Сухая Атакама утонула в снегу — редкое явление застало всех врасплох

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В чилийской пустыне Атакама выпал снег. Это место считается самым сухим на Земле. Подобные снегопады здесь — почти как чудо. Последний раз такое случалось больше десяти лет назад.

Видео с белоснежной Атакамой выложила обсерватория ALMA. В подписи сотрудники не скрывают удивления: "Такое здесь случается крайне редко!" Они отметили, что это настоящее исключение.

Тем временем в ООН снова напоминают: если глобальная температура вырастет на три градуса, Южную Европу ждёт опустынивание. Об этом в 2024 году предупредил председатель климатической группы Джим Ски. Он говорит, что регион особенно уязвим к климатическим изменениям.

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