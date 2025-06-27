Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сухая Атакама утонула в снегу — редкое явление застало всех врасплох

0:49
Правда ТВ

В чилийской пустыне Атакама выпал снег. Это место считается самым сухим на Земле. Подобные снегопады здесь — почти как чудо. Последний раз такое случалось больше десяти лет назад.

Видео с белоснежной Атакамой выложила обсерватория ALMA. В подписи сотрудники не скрывают удивления: "Такое здесь случается крайне редко!" Они отметили, что это настоящее исключение.

Тем временем в ООН снова напоминают: если глобальная температура вырастет на три градуса, Южную Европу ждёт опустынивание. Об этом в 2024 году предупредил председатель климатической группы Джим Ски. Он говорит, что регион особенно уязвим к климатическим изменениям.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.