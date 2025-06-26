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Отдыхающим в Анапе запретили купаться — теперь при заселении просят подписать странный документ

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Правда ТВ

Теперь с заселением — и роспись под запретом. В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края туристам выдают уведомление о том, что купаться нельзя.

Об этом сообщает оперативный штаб региона. Причина — загрязнение моря. В воде могут быть нефтепродукты. Это опасно для здоровья.

Мера носит информационный характер. Никто не наказывает за отказ подписывать или выполнять. Но задача — предупредить.

В документе сказано: пляжи закрыты, купание запрещено. Это временные меры. Они действуют, пока продолжается ликвидация последствий ЧС.

Туристам объясняют: возможны кожные болезни, отравления и аллергия.

Уведомление выдают вместе с другими правилами проживания в отелях. Просто чтобы каждый знал: заходить в воду сейчас не стоит.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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