Отдыхающим в Анапе запретили купаться — теперь при заселении просят подписать странный документ

Теперь с заселением — и роспись под запретом. В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края туристам выдают уведомление о том, что купаться нельзя.
Об этом сообщает оперативный штаб региона. Причина — загрязнение моря. В воде могут быть нефтепродукты. Это опасно для здоровья.
Мера носит информационный характер. Никто не наказывает за отказ подписывать или выполнять. Но задача — предупредить.
В документе сказано: пляжи закрыты, купание запрещено. Это временные меры. Они действуют, пока продолжается ликвидация последствий ЧС.
Туристам объясняют: возможны кожные болезни, отравления и аллергия.
Уведомление выдают вместе с другими правилами проживания в отелях. Просто чтобы каждый знал: заходить в воду сейчас не стоит.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.