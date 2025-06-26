Картошку теперь можно выращивать прямо в квартире — учёные придумали, как это сделать быстро

Учёные из Санкт-Петербургского ФИЦ РАН придумали, как вырастить семенной картофель прямо у себя дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.
По словам Николая Семчука, старшего научного сотрудника Новгородского НИИ сельского хозяйства, подход позволяет защитить клубни от инфекций. Их можно выращивать в квартире, на даче или даже в обычном доме.
Технические детали пока не раскрываются. Но главное — способ помогает быстро получить качественные клубни ценных сортов.
Такой метод может стать особенно актуальным — ведь картофель в России за последний год стал самым подорожавшим продуктом.
По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, причина в убытках прошлых сезонов. Хотя эксперты также говорят о нехватке семян, сокращении посевов и отказе людей от собственных огородов.
Теперь у каждого есть шанс вырастить свою картошку — без лишних затрат и прямо у себя дома.
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