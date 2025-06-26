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Комариное лето подкралось незаметно — вот что ускорило их размножение

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Правда ТВ

Ждите больше комаров. Биолог Михаил Воробьёв рассказал Life. ru, что сырая погода помогает насекомым быстрее размножаться. Личинки выживают в лужах и водоёмах.

Если жарко и сухо — они погибают. Но сейчас ливни и тёплые дни чередуются. Это создаёт для комаров хорошие условия.

Воробьёв говорит, что катастрофы не будет. Всё-таки ветер сушит влагу, а в городах мелкие лужи убирают.

Кроме того, в городских квартирах работают москитные сетки, а люди меньше времени проводят на улице.

Так что, хотя комаров и станет больше, горожанам волноваться особо не о чем.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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