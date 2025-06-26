Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Камасутра и телевидение: как Елена Ханга готовилась к эфиру в 90-е?

1:03
Правда ТВ

Телеведущая Елена Ханга шокировала откровениями о работе в культовом шоу 90-х "Про это". В подкасте "Правило 34" она рассказала о необычных методах подготовки к эфирам.

По словам Ханги, шеф-редактор строго требовал изучать древнеиндийский трактат.

"Он приносил Камасутру и говорил: "На завтра прочитайте отсюда досюда"", — вспоминает ведущая.

Однако теория давалась непросто. "На следующий день он спрашивал: "Я же дал книжку, а вы заснули на второй странице?"", — с юмором добавила Ханга.

Гости программы, по её словам, часто были эксцентричны. Участники открыто шутили на интимные темы и тщательно готовились к эфирам. Интересно, что спустя годы Ханга даже узнала на улице одного из таких смелых гостей.

Шоу "Про это" выходило с 1997 по 2003 год, став одним из первых проектов об интимных отношениях на российском ТВ. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.