Камасутра и телевидение: как Елена Ханга готовилась к эфиру в 90-е?

Телеведущая Елена Ханга шокировала откровениями о работе в культовом шоу 90-х "Про это". В подкасте "Правило 34" она рассказала о необычных методах подготовки к эфирам.
По словам Ханги, шеф-редактор строго требовал изучать древнеиндийский трактат.
"Он приносил Камасутру и говорил: "На завтра прочитайте отсюда досюда"", — вспоминает ведущая.
Однако теория давалась непросто. "На следующий день он спрашивал: "Я же дал книжку, а вы заснули на второй странице?"", — с юмором добавила Ханга.
Гости программы, по её словам, часто были эксцентричны. Участники открыто шутили на интимные темы и тщательно готовились к эфирам. Интересно, что спустя годы Ханга даже узнала на улице одного из таких смелых гостей.
Шоу "Про это" выходило с 1997 по 2003 год, став одним из первых проектов об интимных отношениях на российском ТВ.
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