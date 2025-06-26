Камасутра и телевидение: как Елена Ханга готовилась к эфиру в 90-е?

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Елена Ханга шокировала откровениями о работе в культовом шоу 90-х "Про это". В подкасте "Правило 34" она рассказала о необычных методах подготовки к эфирам.

По словам Ханги, шеф-редактор строго требовал изучать древнеиндийский трактат.

"Он приносил Камасутру и говорил: "На завтра прочитайте отсюда досюда"", — вспоминает ведущая.

Однако теория давалась непросто. "На следующий день он спрашивал: "Я же дал книжку, а вы заснули на второй странице?"", — с юмором добавила Ханга.

Гости программы, по её словам, часто были эксцентричны. Участники открыто шутили на интимные темы и тщательно готовились к эфирам. Интересно, что спустя годы Ханга даже узнала на улице одного из таких смелых гостей.

Шоу "Про это" выходило с 1997 по 2003 год, став одним из первых проектов об интимных отношениях на российском ТВ.

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