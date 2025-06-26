Волнения нет: что заявил муж Александры Митрошиной после её задержания?

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Муж блогерши Александры Митрошиной Тимур Кошкаров впервые публично отреагировал на её арест, опубликовав пост в соцсети. Он подтвердил, что пара тайно поженилась 7 февраля в консульстве Дубая.

Кошкаров опроверг слухи о своём участии в задержании супруги.

"Мы родились в России, здесь наш дом и семья. Мы не скрывались, не боялись. Уже были здесь в декабре, и всё было спокойно", — пояснил он.

По его словам, о возбуждённом уголовном деле они узнали лишь в Сочи. "Скажу одно: паники у нас нет, мы делаем всё, что от нас зависит", — написал он, добавив, что домашний арест даже сблизил их.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей инкриминируют отмывание денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), что грозит до 7 лет колонии.

Следствие считает, что она легализовала средства от уклонения от налогов через договор долевого участия, скрыв их преступное происхождение.

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