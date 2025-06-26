Ил-96 внезапно улетел из Петербурга в Нью-Йорк — цель рейса раскрылась не сразу

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Спецборт Ил-96 из состава специального летного отряда "Россия" приземлился в Нью-Йорке. Самолёт вылетел из Санкт-Петербурга. В СМИ сразу появились догадки — зачем в США отправили государственный самолёт?

Официальный представитель МИДа Мария Захарова дала пояснение: это плановый вывозной рейс. По её словам, такие перелёты происходят несколько раз в год. Ил-96 доставил в США новых сотрудников — тех, кто приступает к работе в дипмиссиях в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обратно борт заберёт коллег, которые завершили командировки и возвращаются домой.

Захарова подчеркнула: "Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки".

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