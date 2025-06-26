Ирина Пегова с новым возлюбленным: Сергей Марин признался в любви с первого взгляда

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Ирина Пегова впервые официально появилась на публике с новым избранником — актёром Сергеем Мариным, известным по фильму "Майор Гром".

Пара представила отношения на празднике в честь Дня мороженого в ГУМе. Влюблённые не скрывали чувств и открыто говорили о романе в программе "Ты не поверишь!".

"Я влюбился в Ирину с первого взгляда", — поделился Марин.

При этом он воздержался от обсуждения планов на свадьбу.

Отметим, что Сергей Марин младше Пеговой на 10 лет. В кино он часто играет героев-любовников, хотя стремится к разноплановости. Подробности его прошлых отношений неизвестны — актёр избегает этой темы в интервью.

Ирина Пегова ранее была замужем за Дмитрием Орловым ("Брат-2") с 2005 по 2011 год. У пары есть взрослая дочь. Несмотря на сложный развод, актриса сохранила с бывшим супругом уважительные отношения.

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