Деньги на карте — приманка для мошенников: МВД предупредило об опасности

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Крупные суммы на дебетовых картах могут обернуться большими проблемами. МВД России предупреждает: такие клиенты становятся приоритетной целью для мошенников.

Под угрозой — любой, у кого на карте хранятся значительные средства. Но есть способы защитить себя.

Во-первых, на карте лучше держать только "оперативный минимум" — деньги на повседневные траты. А основную сумму переводить на счета или вклады.

Во-вторых, использовать виртуальные карты. Их можно создать специально под конкретную операцию — например, оплату покупки или онлайн-сервиса. Желательно — на короткий срок.

Также стоит ограничить лимиты на снятие наличных и оплату. А ещё - завести отдельную карту для автоплатежей. Например, для ЖКХ или подписок. Пополнять её стоит только на нужную сумму.

Ранее МВД уже напоминало о старых схемах мошенничества — в том числе с блокировкой устройств Apple и вымогательством выкупа.

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