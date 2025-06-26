Кредитки бьют по кошельку: россияне задолжали по 8,3 миллиона карт — и это только начало

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Просроченные долги по кредиткам в России бьют рекорды. По данным Forbes, ссылающимся на "Скоринг бюро", к концу мая 2025 года 8,3 миллиона кредитных карт оказались с просрочкой более 90 дней.

Общая задолженность по ним — почти 576 миллиардов рублей. Доля проблемных карт — уже 12 процентов.

Аналитики объясняют рост закредитованностью. Банки раздавали дорогие кредитки, но теперь многие заёмщики не справляются с выплатами. Перекредитоваться тоже всё сложнее — мешает регулирование Центробанка.

Эксперты говорят: у половины клиентов — по два и больше кредита. А у каждого третьего — более трёх. Если такие заёмщики теряют доход, это сразу сказывается на всей банковской системе.

С октября по апрель объём просрочки по кредитным картам вырос почти на 70 процентов. Проблемы начали нарастать ещё в прошлом году, а к 2025-му обострились.

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