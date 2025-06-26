Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кредитки бьют по кошельку: россияне задолжали по 8,3 миллиона карт — и это только начало

1:06
Правда ТВ

Просроченные долги по кредиткам в России бьют рекорды. По данным Forbes, ссылающимся на "Скоринг бюро", к концу мая 2025 года 8,3 миллиона кредитных карт оказались с просрочкой более 90 дней.

Общая задолженность по ним — почти 576 миллиардов рублей. Доля проблемных карт — уже 12 процентов.

Аналитики объясняют рост закредитованностью. Банки раздавали дорогие кредитки, но теперь многие заёмщики не справляются с выплатами. Перекредитоваться тоже всё сложнее — мешает регулирование Центробанка.

Эксперты говорят: у половины клиентов — по два и больше кредита. А у каждого третьего — более трёх. Если такие заёмщики теряют доход, это сразу сказывается на всей банковской системе.

С октября по апрель объём просрочки по кредитным картам вырос почти на 70 процентов. Проблемы начали нарастать ещё в прошлом году, а к 2025-му обострились.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.