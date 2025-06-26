Пригожин обвинил Пугачёву: вы бросили фанатов, плюнули на нас и уехали!

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Иосиф Пригожин выступил с резкой критикой Аллы Пугачёвой. В интервью Амирану Сардарову продюсер обвинил Примадонну в предательстве поклонников.

Он заявил, что народная артистка СССР могла переехать в любую страну, но быть со своими слушателями. Медиаменеджер подчеркнул, что при её авторитете она могла участвовать в диалоге.

"Вы же наша мать, поведите нас в правильном направлении! Вы взяли и плюнули на нас, уехали", — эмоционально обратился к Пугачёвой Иосиф Пригожин.

Напомним, певица вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми покинула Россию в 2022 году. Сначала семья проживала в Израиле, позже перебралась на Кипр.

С момента отъезда певица публично высказывала недовольство в адрес бывших соотечественников.

*Максим Галкин внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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