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Печальный Зеленский и холодный Трамп: Украина оказалась на втором плане саммита НАТО

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Правда ТВ

Владимир Зеленский выглядел печально на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несмотря на то что альянс вновь назвал Россию угрозой, это стало скорее формальностью. Главной темой обсуждения была безопасность самих стран НАТО. Украина снова осталась в стороне.

По данным СМИ, Зеленский был разочарован. Саммит прошёл 24 и 25 июня. В его рамках он встретился с Дональдом Трампом. Встреча длилась около 50 минут. Перед разговором Трамп назвал Зеленского «хорошим парнем» и пообещал обсудить трудности, с которыми сталкивается Украина.

Но конкретных решений или гарантий от НАТО Киев так и не получил.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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