Словакия пошла наперекор ЕС: новый пакет санкций против России оказался под угрозой

Словакия отказывается голосовать за 18-й пакет санкций против России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Его слова приводит РИА Новости.
Он предложил отложить рассмотрение вопроса. Причина — возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов.
Ранее Фицо уже говорил: если ЕС продолжит эту политику, Словакия заблокирует санкции. По его мнению, отказ от российских энергоресурсов бьёт по интересам всей Европы.
Фицо подчеркнул: страна воспользуется своим правом блокировать решение. Пока Еврокомиссия не изменит курс — санкции не пройдут.
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