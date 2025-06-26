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Словакия пошла наперекор ЕС: новый пакет санкций против России оказался под угрозой

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Правда ТВ

Словакия отказывается голосовать за 18-й пакет санкций против России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Его слова приводит РИА Новости.

Он предложил отложить рассмотрение вопроса. Причина — возможный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов.

Ранее Фицо уже говорил: если ЕС продолжит эту политику, Словакия заблокирует санкции. По его мнению, отказ от российских энергоресурсов бьёт по интересам всей Европы.

Фицо подчеркнул: страна воспользуется своим правом блокировать решение. Пока Еврокомиссия не изменит курс — санкции не пройдут.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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