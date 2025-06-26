Западная техника исчезла из сводок Минобороны: тишина наступила не случайно

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В сводках Минобороны России всё реже упоминается уничтожение западной военной техники. И это не случайно. Объяснение дал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью "Ленте.ру".

Он отмечает: "Леопарды", "Абрамсы", "Челленджеры", гаубицы "777" и "Цезарь" — почти не фигурируют. Причина — их просто уже выбили в боях. Поставки, возможно, иссякли.

По словам эксперта, Украина всё чаще переходит к пехотным атакам. Например, на участках вроде Теткино, по его словам, бойцы ВСУ идут в наступление пешком.

Только за май и начало июня украинская армия 191 раз пыталась прорваться в Курскую область. Причём более 150 атак — пешими группами.

Дандыкин уверен: в ближайшие месяцы это может сказаться на темпах боевых действий. Он прогнозирует более быстрое продвижение российских войск летом.

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