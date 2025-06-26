Далеко до Смоктуновского: за что Соседов жёстко раскритиковал гонорары Прилучного?

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь отличился резким высказыванием, на этот раз в адрес актёра Павла Прилучного.

В разговоре с журналисткой Еленой Хангой он был вынужден объяснить свои критические замечания в адрес известного артиста, сказанные в более ранних интервью.

"Я до сих пор не знаю лица Павла Прилучного", — заявил Соседов, объясняя свои слова.

Он признался, что почти не смотрит современное кино, считая кинематограф "умершим как искусство".

Соседов пошёл дальше, поставив под сомнение саму суть актёрской профессии. По его мнению, актёр — это не профессия, а человек, умеющий филигранно управлять эмоциями по требованию режиссёра.

При этом критик допустил, что что-то видел с участием Прилучного. Однако его вердикт был категоричен: "Это не Иннокентий Смоктуновский далеко".

Именно это сравнение с легендой советского кино он использовал ранее, задаваясь вопросом о гонорарах актёра.

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