Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Далеко до Смоктуновского: за что Соседов жёстко раскритиковал гонорары Прилучного?

1:03
Правда ТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь отличился резким высказыванием, на этот раз в адрес актёра Павла Прилучного.

В разговоре с журналисткой Еленой Хангой он был вынужден объяснить свои критические замечания в адрес известного артиста, сказанные в более ранних интервью.

"Я до сих пор не знаю лица Павла Прилучного", — заявил Соседов, объясняя свои слова.

Он признался, что почти не смотрит современное кино, считая кинематограф "умершим как искусство".

Соседов пошёл дальше, поставив под сомнение саму суть актёрской профессии. По его мнению, актёр — это не профессия, а человек, умеющий филигранно управлять эмоциями по требованию режиссёра.

При этом критик допустил, что что-то видел с участием Прилучного. Однако его вердикт был категоричен: "Это не Иннокентий Смоктуновский далеко".

Именно это сравнение с легендой советского кино он использовал ранее, задаваясь вопросом о гонорарах актёра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.