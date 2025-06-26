Легально, но болезненно: Анатолий Цой потерял состояние за одну ночь

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Анатолий Цой пережил тяжёлый финансовый крах. В эфире шоу "1+1" на "Новом Радио" он признался в потере более миллиона долларов всего за одну ночь.

У артиста был бизнес, связанный с денежными переводами. Проект внезапно стал убыточным. По словам Цоя, он проснулся и увидел на счету шокирующий минус — 1 миллион 300 тысяч долларов.

Певец подчеркнул, что деятельность была абсолютно легальной, налоги исправно платились. Однако такой опыт оказался для него крайне болезненным.

"Это отвратительно. Не понравилось вообще", — заявил Цой.

Последствия оказались глубже финансовых. Артист погрузился в год депрессии — она, по его словам, связана с последствиями, так как сложно начинать что-то новое.

Анатолий Цой прославился как участник группы MBAND. Сольную карьеру он начал в 2019 году.

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