Бородина и Сердюков удивили гостей роскошным меню: трюфели, вагю и устрицы на свадьбе

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков официально связали себя узами брака. После пышной церемонии внимание привлекло меню праздничного ужина.

Детали гастрономической программы опубликовал Telegram-канал "НеМалахов". Гостям предложили минимум две опции из каждой категории блюд.

Старт ужину дали изысканные закуски. В списке значатся: сибас крудо с цитрусовой заправкой, спаржа с хамоном и трюфелем, говяжье карпаччо с артишоками, перец рамиро с тартаром из тунца, а также тонко нарезанный осьминог с соусом понзу.

Для салатов выбрали классический греческий с фетой и авторский вариант с мраморной говядиной вагю под соусом йогурт-тахини.

Горячее порадовало разнообразием морских и мясных позиций. Подавали запечённые гребешки с соусом фуа-гра, паэлью со стриплойном (креветкой-богомолом), сибаса на гриле.

Также в меню вошли нежные лопатки ягнёнка с овощами и цыплёнок с трюфелем. Гарниры — гриль из овощей и картофель фри с трюфельным ароматом.

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