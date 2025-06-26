Счета за коммуналку можно будет платить позже — но есть важная деталь, которую нельзя упустить

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Платить за коммуналку теперь можно будет чуть позже. Госдума окончательно одобрила перенос крайнего срока оплаты с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Новая норма вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Эксперты считают, что это решение облегчит жизнь многим россиянам. Будет больше времени на проверку квитанций, автоплатежи и планирование бюджета.

Доцент кафедры РЭУ им. Плеханова Дмитрий Осянин объяснил: изменение связано с тем, что люди часто получают зарплату после 10-го числа. А значит, перенести срок — логично и удобно.

Жильцам советуют уже сейчас проверить настройки автоплатежей и следить за обновлениями. Власти обещают плавный переход и время для адаптации.

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