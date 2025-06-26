От правонарушителя до духовного искателя: как Ефремов изменил свою жизнь

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Михаил Ефремов ведёт абсолютно трезвый образ жизни после освобождения из колонии.

По данным источника mk.ru, актёр регулярно посещает храм. Накануне он побывал на Троекуровском кладбище, где похоронена его мать, актриса Алла Покровская.

Как пишет kp.ru, Ефремов сфокусирован на восстановлении здоровья и адаптации. Он также анализирует изменения в индустрии. Актёр ведет скромный быт.

"Вижу его крайне редко. Вот вчера видел, он на самокате приезжал. На метро ездит, машины нет", — рассказал рабочий из Плотникова переулка.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов, будучи пьяным, спровоцировал смертельное ДТП в Москве. В аварии погиб Сергей Захаров. Суд приговорил актёра к 7,5 годам колонии.

В апреле 2025 года Ефремов вышел по УДО. Суд запретил ему управлять автомобилем на три года. Ранее актёр выражал сожаление о случившемся.

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