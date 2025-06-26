Трамп сравнил Иран с Хиросимой — в Японии сдержали гнев, но ответ прозвучал

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Слова Дональда Трампа о Хиросиме и Нагасаке не остались без внимания в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции прокомментировал заявление Трампа. Напомним, президент США сравнил возможные удары по ядерным объектам в Иране с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. По его словам, это помогло закончить Вторую мировую.

Хаяси ответил, что Япония знает об этих высказываниях, но считает, что обсуждать подобные исторические оценки должны эксперты.

Он также напомнил, какой трагедией для Японии стали ядерные бомбардировки. Это — огромные потери, тяжёлые болезни и страдания.

Японское правительство, по его словам, всегда выступает за мир без ядерного оружия. И призывает мировое сообщество сделать всё, чтобы подобное больше не повторилось.

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