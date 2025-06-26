Неожиданный поворот на саммите НАТО: Трамп дал обещание, которое никто не ждал

На саммите НАТО в Гааге Дональд Трамп сделал громкое заявление. По данным Washington Post, он пообещал, что Россия не нападёт на НАТО, пока он у власти. Об этом сообщили сразу три европейских чиновника, участвовавших в обсуждении.

Трамп похвалил союзников за рост военных расходов и дал понять — под его контролем НАТО может чувствовать себя в безопасности.

Саммит проходил 24 и 25 июня. В итоговом документе — никакого резкого тона в адрес Москвы. Альянс решил говорить мягче и больше тратить на оборону.

Поддержку Украине упомянули, но не как отдельный пункт. Перспектив вступления Киева в альянс — тоже нет.

Тем временем НАТО продолжает усиливать присутствие у западных границ России. На Западе снова говорят о возможном прямом конфликте с Москвой.

А в Кремле напоминают: Россия никому не угрожает. Но молчать не будет, если действия альянса будут опасны для её интересов. И подчёркивают — диалогу всегда открыты. Главное — равноправие и отказ от накачки Европы оружием.

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