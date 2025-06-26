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Секретный юбилей Меладзе в Испании: сколько певец потратил на тайное торжество

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Правда ТВ

Популярный певец Валерий Меладзе встретил свой 60-летний юбилей в Испании. Торжество потребовало значительных расходов.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, общая сумма превысила один миллион рублей. В неё вошла аренда известного ресторана Magna Café Marbella, прилегающего бара и кухни.

Также были затраты на музыкальное оборудование, специальное меню на русском языке, услуги ведущего и диджея.

Праздник прошёл в узком семейном кругу. Рядом с юбиляром были его брат Константин Меладзе, супруга Альбина Джанабаева, дети и другие родственники.

В настоящее время Валерий Меладзе проживает в Испании. Однако его периодически замечают в России. Уже в январе сообщалось о тайном приезде артиста на родину.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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