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Семейная драма Клары Новиковой: юмористка открыла тайну своих отношений с внуками

1:02
Правда ТВ

Клара Новикова сделала неожиданное признание о семейной жизни. Юмористка заявила, что редко видит своих внуков.

Артистка откровенно призналась, что считает себя омерзительной бабушкой, однако она очень любит своих внуков и балует их.

В разговоре со StarHit причиной редких встреч она назвала жизнь внуков "в разных сторонах".

У Новиковой трое внуков: Лев и Анна от первого брака дочери, а также Андрей — младший, перешедший в 10-й класс. Творчеством увлекается только внучка Аня.

"Она занимается кукольным театром, недавно играла ноги огромной ростовой куклы. Понимаете, какая это сложная работа?" — с гордостью отметила бабушка.

Напомним, в феврале 2025 года Новикова дала сольный концерт в Москве. Тогда же юмористка упомянула о сохранении общения с украинскими друзьями, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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