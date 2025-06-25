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Секрет Преснякова: как он поддерживает связь с сыном, сбежавшим в США

Правда ТВ

Владимир Пресняков рассказал о редких встречах с сыном Никитой на празднике Анны Asti. Артист подтвердил, что поддерживает связь с уехавшим в США сыном от Кристины Орбакайте.

В разговоре с The Voice он отметил, что наследник в скором времени приедет к ним в Испанию — их традиционным местом встреч стала испанская недвижимость семьи.

Артист признался в изменении жизненных принципов с возрастом. Раньше он совершал безрассудные поступки на глазах у сына, но теперь сознательно избегает риска.

"Не прыгну с парашютом, к примеру. Пьяным не полезу в прорубь или драку. Не совершу глупостей, на которые мы тратим молодость", — пояснил певец.

Пресняков подчеркнул, что стал бережнее относиться к себе.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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