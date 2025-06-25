Арест без суда: командирам разрешили наказывать бойцов прямо на месте

В зоне специальной военной операции вводят новые дисциплинарные меры. Теперь командиры, а также начальники военной полиции и гарнизонов смогут назначать арест военнослужащим за грубые проступки. Об этом говорится в указе президента, с которым ознакомился ТАСС.

Раньше такие решения принимали только судьи. Теперь же — по закону №231-ФЗ — достаточно приказа начальства.

Также в документе указано, когда можно снять дисциплинарный арест. Для солдат и матросов — не раньше чем через три месяца. Сержанты и старшины подождут шесть месяцев, а прапорщики и мичманы — целый год. Но только при условии, что не будет новых нарушений.

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