Черви внутри уже через сутки: как не нарваться на опасную черешню

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Летняя черешня может таить в себе неприятный сюрприз. По словам инфекциониста Марият Мухиной, ягода часто оказывается червивой — и заранее это не всегда видно.

Основной вредитель — японская плодовая муха. Она откладывает яйца прямо в ягоду. В тёплую погоду личинки развиваются всего за сутки. А полный цикл от яйца до мухи занимает 3-5 дней.

При покупке стоит смотреть на ягоды: они должны быть упругими, без пятен и трещин. Кислый или гнилой запах — плохой знак. Лучше выбирать у проверенного продавца. А перед едой черешню обязательно нужно мыть — это снижает риск и от паразитов, и от остатков химии.

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