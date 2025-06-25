Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Черви внутри уже через сутки: как не нарваться на опасную черешню

0:47
Правда ТВ

Летняя черешня может таить в себе неприятный сюрприз. По словам инфекциониста Марият Мухиной, ягода часто оказывается червивой — и заранее это не всегда видно.

Основной вредитель — японская плодовая муха. Она откладывает яйца прямо в ягоду. В тёплую погоду личинки развиваются всего за сутки. А полный цикл от яйца до мухи занимает 3-5 дней.

При покупке стоит смотреть на ягоды: они должны быть упругими, без пятен и трещин. Кислый или гнилой запах — плохой знак. Лучше выбирать у проверенного продавца. А перед едой черешню обязательно нужно мыть — это снижает риск и от паразитов, и от остатков химии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.