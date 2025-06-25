Подписали кровью: как Ксения Бородина заставила гостей хранить тайну своей свадьбы

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ксения Бородина ввела необычные правила для гостей своей свадьбы с Николаем Сердюковым.

По данным Telegram-канала "Светский хроник" Алены Мартыновой, телеведущая обязала присутствующих подписать соглашение о неразглашении (NDA).

"Бородина не только ввела строгий дресс-код, но и заставила подписать кровью соглашение о неразглашении", — говорится в сообщении.

Журналистка опубликовала фото листа А4, подтверждающего проведение мероприятия под "полным NDA".

Торжество прошло 23 июня на роскошной подмосковной вилле Микетти. Свадьбу украсили выступления Zivert, Artik & Asti, Akmal' и Владимира Преснякова.

Особое внимание привлёк момент, когда под венец Бородину отвёл Валерий Маслов — муж её подруги Ольги Орловой.

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