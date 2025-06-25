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Черешня по цене золота: из-за ракетных атак иранские фрукты резко подорожали

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Правда ТВ

Цены на иранские овощи и фрукты в России резко выросли. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка" со ссылкой на поставщиков.

Сильнее всего подорожали вишня и черешня — сразу на 25%. Абрикосы, сельдерей и салат "Айсберг" выросли в цене на 15%.

Причина — нестабильность на Ближнем Востоке. Водители боятся ездить под обстрелами, логистика рушится. Стоимость доставки выросла почти вдвое — теперь перегон одного грузовика обходится до полумиллиона рублей. Раньше хватало 300 тысяч.

Кроме того, сроки поставок увеличились в три раза. Раньше доставка занимала неделю, теперь — до трёх. Всё из-за перебоев со связью и смены маршрутов.

Эксперты не исключают, что дефицит и рост цен продолжатся, особенно если Иран перекроет Ормузский пролив.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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