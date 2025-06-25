Chery, Tank и Haima штурмуют вторичку: что происходит с авто

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Тюменской области резко выросло предложение подержанных китайских автомобилей. Об этом пишет РБК Тюмень со ссылкой на данные "Авито Авто".

За первые пять месяцев 2025 года количество таких машин увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен рост по марке OMODA — почти в 4,5 раза. Также в тройке лидеров Tank и Haima.

Например, модель OMODA C5 выросла в предложении почти в 6 раз. Сейчас её можно купить от 1,9 миллиона рублей. Это на 12% дешевле, чем год назад. Chery Tiggo 4 Pro подешевел ещё сильнее — на 21%. А Tank 300 — на 4%.

Аналитики говорят: основная часть этих авто — возрастом 3-4 года. Их массово покупали 2-3 года назад, когда с рынка ушли европейские и японские бренды. Теперь машины начали возвращаться на вторичный рынок. Но при этом спрос падает. Он снизился на 11%.

Причина — высокая ставка по автокредитам и насыщение рынка. Новые авто субсидируют, а подержанные обходятся в кредит под 20% и выше.

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