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Мировая оттепель для золота: доллар теряет позиции в резервах стран

Правда ТВ

Центробанки по всему миру начали отказываться от доллара. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на опрос OMFIF.

Сейчас каждый третий регулятор планирует вложиться в золото в ближайшие два года. А в течение десятилетия 40% центробанков хотят увеличить его долю в резервах.

Причина — политическая нестабильность в США. 70% опрошенных признались, что из-за этого снижают вложения в доллар. Он опустился на седьмое место по популярности.

На фоне падения доллара растёт интерес к евро и юаню. 16% центробанков уже собираются увеличить запасы евро — он может стать главной резервной валютой. А доля юаня, как ожидается, утроится и достигнет 6%.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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