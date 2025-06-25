Сергей Бурунов и Екатерина Леви: актёр раскрыл главный критерий своих отношений

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Сергей Бурунов прокомментировал отношения с Екатериной Леви, появившись с ней на дне рождения Анны Asti. Пара пришла в особняк на Волхонке 24 июня, держась за руки.

На вопрос, является ли Леви женщиной его мечты, актёр ответил сдержанно: "Время покажет, та ли она или нет". Бурунов раскрыл свои критерии: "Забота и быть услышанным".

По данным StarHit, роман длится около года. Впервые пару заметили на свадьбе Гарика Харламова, где они танцевали и целовались под Сосо Павлиашвили. На безымянном пальце Леви заметили кольцо.

Бурунов, ранее не женатый и не имеющий детей, известен нежеланием обсуждать личную жизнь. Ему приписывали романы с коллегами по цеху, но ни один не комментировался публично.

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