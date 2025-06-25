Обман под видом работы: новая схема мошенников опустошает счета россиян

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мошенники придумали новую схему обмана. Они маскируются под работодателей на сайтах по поиску работы и выманивают у россиян деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Злоумышленники создают видимость трудоустройства. Даже выстраивают отношения как будто между начальником и подчинённым. После этого просят перевести деньги — якобы на помощь, покупку материалов или другие нужды. Жертвы верят, ведь ждут долгожданную работу.

ВТБ предупреждает: не переводите деньги, даже если обещают компенсацию. Всегда проверяйте компанию. И избегайте подозрительных номеров — мошенники часто их меняют. Если работодатель просит оплатить что-то до начала работы — это точно обман.

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