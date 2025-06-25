Ракеты для Украины — за счёт России: Лондон нашёл неожиданный источник финансирования

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новой военной помощи Украине. Лондон направит 350 ракет ПВО, сообщает The Guardian.
Что важно — впервые поставки профинансированы не из бюджета, а за счёт процентов от замороженных российских активов. Сумма — 70 миллионов фунтов, это около 95 миллионов долларов.
До этого Лондон и другие страны G7 не использовали доходы от этих активов напрямую на оружие. Теперь это изменилось. Ранее Стармер встретился с Владимиром Зеленским — стороны договорились расширить сотрудничество в военной сфере.
МИД России уже не раз заявлял: такие действия — незаконны. Москва обещает ответные меры в отношении западных активов в России.
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