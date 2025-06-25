Состояние Киркорова на дне рождения Анны Asti встревожило Сеть: он не запомнит этот вечер!

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Видео с дня рождения Анны Asti вызвало тревогу за здоровье Филиппа Киркорова.

Кадры из особняка на Волхонке, опубликованные 24 июня в Telegram-канале "Только никому…", показали артиста в необычном состоянии.

Киркоров присутствовал на празднике 35-летия коллеги, но выглядел отрешённым.

"Невооружённым взглядом видно, что он не запомнит этот вечер. Если вообще понимает, где находится", — прокомментировал канал.

Пользователи заметили отсутствие эмоций у певца. "Кому и зачем таскать его в свет в таком состоянии?" — задаются вопросом авторы поста.

Напомним, 25 апреля Киркоров получил ожоги во время выступления в Петербурге. Рукав его пиджака загорелся от пиротехники во время исполнения "Чёрной пантеры".

Позже у артиста диагностировали бурсит — воспаление суставов как последствие травмы.

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