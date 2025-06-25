Без первого взноса и с пониженной ставкой: в России могут изменить правила семейной ипотеки

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил снизить ставку по семейной ипотеке вдвое — до 3%. Он направил соответствующее обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас ставка — 6% годовых, но, по словам депутата, для многих семей это всё равно непосильно. Он отметил, что люди часто продают своё единственное жильё, чтобы купить квартиру побольше. А на время между сделками им просто негде жить. Съём жилья — дорого. Поэтому СРЗП предлагает разрешить нулевой взнос, если семья передаёт в залог свою квартиру.

Миронов также напомнил о других инициативах фракции. Среди них — миллион четыреста маткапитала на третьего ребёнка, жильё в соцнаём для многодетных и освобождение матерей от НДФЛ, если доход не выше 3–4 МРОТ.

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