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Цель не достигнута: ядерные объекты Ирана выстояли после ударов США

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Правда ТВ

Удары США по ядерным объектам Ирана не нанесли серьёзного урона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на разведку Минобороны США.

По предварительной оценке, центрифуги и запасы урана почти не пострадали. Пострадали в основном надземные постройки и энергетика. Удары пришлись по Фордо, Натанзу и Исфахану. Разведка считает: максимум, чего добились США — это отсрочка на несколько месяцев.

В Белом доме с этим не согласны. Там заявили, что удары были "полностью успешными". Президент Дональд Трамп ранее говорил, что объекты были "полностью разрушены".

Но, по данным CNN, Иран сохранил большую часть потенциала. Уточнённая оценка ущерба появится позже.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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