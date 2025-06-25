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Вызов для общества: зачем дочь Успенской пропагандирует сумасшествие как путь к себе

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Правда ТВ

Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, удивила подписчиков откровениями в прямом эфире. 35-летняя художница и певица заявила, что не боится сойти с ума, так как уже прошла через это.

Она призвала поклонников не бояться сходить с ума, так как это даже приятно.

"Это полное расслабление. Да, ты отделяешься от общества. Но если принять это — познаёшь новые грани себя", — уверена Плаксина.

Татьяна назвала сумасшествие уникальным опытом и отметила, что это очень полезно. Она пожелала каждому пройти этот путь, чтобы вернуться и обрести новое восприятие себя и возможности своего ума.

По мнению дочери Успенской, такое состояние необходимо глубокомыслящим людям: "Не бойтесь сходить с ума. Наоборот, каждому стоит хотя бы раз в жизни это пережить". Свою позицию она объясняет полученным опытом самопознания.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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