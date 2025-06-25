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Иран на паузе, ХАМАС — под ударом: Израиль резко меняет тактику

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Правда ТВ

Израиль не завершил кампанию против Ирана. Об этом заявил начальник Генштаба Эяль Замир. Его слова приводит ТАСС.

По словам генерала, один важный этап операции уже пройден. Но новая фаза — впереди. Израиль, по его словам, отбросил ядерную программу Ирана на годы назад. Замир поблагодарил всех участников кампании.

Теперь армия переключается на сектор Газа. Цель — вернуть заложников и уничтожить режим ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном. При этом он предупредил, что любое нарушение режима будет встречено силой.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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