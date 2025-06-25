Молдавская разведка внедрила своих в Россию: у ФСБ теперь есть признания

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки. Об этом сообщил оперативник ФСБ в комментарии, опубликованном вместе с видео допроса.

Задержанные сотрудничают со следствием. Они рассказали, что по заданию кураторов искали в России активистов и представителей общественных организаций. Связь держали через мессенджеры.

ФСБ считает, что операцией руководил Адриан Попеску — офицер внешней разведки Молдавии. Один из агентов был завербован Александром Сырбу в июле прошлого года. Второго подключили в июне этого года.

Весной им дали задание — приехать в Москву. Там они должны были выполнить важную миссию для молдавской разведки.

Против обоих возбуждены уголовные дела по статье 275.1 — конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством против интересов России. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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