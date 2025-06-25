95 миллионов в тени: у госсекретаря Дагестана ищут больше, чем просто квартиру

У госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова проходят обыски. Об этом сообщают Telegram-каналы и РИА Новости. Проверки идут по более чем 40 адресам — в доме чиновника, его рабочем кабинете и у родственников.
Силовики подозревают, что дело связано с незаконной приватизацией "Дагнефтебазы". Этой компанией Магомедов руководил 15 лет. Сейчас речь может идти о конфискации имущества. В том числе и элитной квартиры в Москве, которую у него нашли в 2017 году. Тогда он был депутатом, а жильё за 95 миллионов рублей оказалось записано на его жену и не указано в декларации.
ФСБ работает по месту жительства чиновника и его детей. Следствие пока не назвало фигурантов, но уголовное дело уже возбуждено.
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