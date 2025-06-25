3000 машин ушли на дно: загадка гибели Morning Midas в Тихом океане

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Судно Morning Midas затонуло в Тихом океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На борту было около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей.

Пожар начался ещё 3 июня, примерно в 550 километрах от Алеутских островов. Судно шло из китайского Яньтая в мексиканский порт Ласаро-Карденас.

Планировалось, что оно прибудет 15 июня. Но не дошло. В понедельник вечером корабль полностью ушёл под воду.

По данным Zodiac Maritime, судно перевозило автомобили. В том числе с литиевыми аккумуляторами. Следователи пока не могут точно сказать, что стало причиной возгорания. Хотя известно, что литиевые батареи легко загораются, пока это не главная версия.

Теперь определить точную причину пожара будет сложно. Судно на глубине. И почти нет зацепок.

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