Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

3000 машин ушли на дно: загадка гибели Morning Midas в Тихом океане

0:59
Правда ТВ

Судно Morning Midas затонуло в Тихом океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На борту было около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей.

Пожар начался ещё 3 июня, примерно в 550 километрах от Алеутских островов. Судно шло из китайского Яньтая в мексиканский порт Ласаро-Карденас.

Планировалось, что оно прибудет 15 июня. Но не дошло. В понедельник вечером корабль полностью ушёл под воду.

По данным Zodiac Maritime, судно перевозило автомобили. В том числе с литиевыми аккумуляторами. Следователи пока не могут точно сказать, что стало причиной возгорания. Хотя известно, что литиевые батареи легко загораются, пока это не главная версия.

Теперь определить точную причину пожара будет сложно. Судно на глубине. И почти нет зацепок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.