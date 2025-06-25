Меня не любят за правду: Лариса Долина раскрыла секрет строгости к молодым артистам

Лариса Долина раскрыла причины своей требовательности в качестве наставника и члена жюри шоу талантов.
Певица с 54-летним стажем заявила, что её опыт позволяет мгновенно оценить потенциал исполнителя – она с двух нот может определить профессиональные перспективы у человека.
Народная артистка РФ признаёт свою строгость, но считает замечания жизненно важными для участников.
"Я никогда ничего не придумываю. Что слышу, то и говорю. Поэтому меня многие не любят за правду", — отметила звезда в интервью "Гранд Экспресс".
По её словам, настоящие таланты встречаются крайне редко. Долина подчеркнула, что "середнячков много, а талант — это штучный товар".
За 9 лет преподавания она встретила лишь "один-два" исключительных дарования. Именно таким исполнителям певица уделяет максимум внимания, хотя и не выделяет любимчиков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.