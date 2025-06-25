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Меня не любят за правду: Лариса Долина раскрыла секрет строгости к молодым артистам

1:00
Правда ТВ

Лариса Долина раскрыла причины своей требовательности в качестве наставника и члена жюри шоу талантов.

Певица с 54-летним стажем заявила, что её опыт позволяет мгновенно оценить потенциал исполнителя – она с двух нот может определить профессиональные перспективы у человека.

Народная артистка РФ признаёт свою строгость, но считает замечания жизненно важными для участников.

"Я никогда ничего не придумываю. Что слышу, то и говорю. Поэтому меня многие не любят за правду", — отметила звезда в интервью "Гранд Экспресс".

По её словам, настоящие таланты встречаются крайне редко. Долина подчеркнула, что "середнячков много, а талант — это штучный товар".

За 9 лет преподавания она встретила лишь "один-два" исключительных дарования. Именно таким исполнителям певица уделяет максимум внимания, хотя и не выделяет любимчиков.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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