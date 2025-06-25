Трамп и Зеленский — как разведённые супруги: на саммите НАТО их держат врозь

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп снова высказался о Владимире Зеленском. В интервью Fox News он сказал, что Зеленский оказался в тяжёлой ситуации, в которой "не должен был быть". Это прозвучало перед отлётом Трампа на саммит НАТО в Гааге.

Саммит проходит 24 и 25 июня. Киев не ожидает громких заявлений от западных партнёров. Об этом писала Politico. Уже выделенные Украине средства подходят к концу. Поэтому Зеленский, как отмечает издание, постарается получить от Трампа хотя бы обещание на поставки американского оружия.

Но, как пишет Washington Post, организаторы саммита стараются не допустить личной встречи двух лидеров. По мнению издания, это связано с "бурным презрением" Трампа к главе киевского режима.

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