Первый отъезд за год: почему Алла Пугачёва покинула Кипр?

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алла Пугачёва совершила неожиданный поступок, покинув Кипр. Примадонна внезапно уехала вместе со своим мужем Максимом Галкиным*.

Этот вояж стал подарком певицы шоумену на его 49-летие. Сейчас пара находится в Италии, посетив Рим.

Однако внимание поклонников привлекло не столько путешествие, сколько состояние и поведение Пугачёвой. Звезда упорно избегает камер, вызывая тревогу.

Во время съёмок Галкина Алла Борисовна строго руководила процессом, но сама категорически отказалась фотографироваться. Она отметила, что уже "наснималась за свою жизнь".

Как пишет kp.ru, этот отъезд стал для Пугачёвой первым с Кипра за год. Там она поселилась с семьёй после эмиграции. В ближайших планах певицы — традиционный летний отдых с детьми в Латвии.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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