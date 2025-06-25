Дранга впервые заговорил о беременности Агаты Муцениеце: плохой помощник в этих вопросах

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пётр Дранга наконец отреагировал на новость о беременности своей невесты, актрисы Агаты Муцениеце.

Музыкант, долго хранивший молчание, ответил на поздравления журналистов. Его реакция была сдержанной и немногословной.

"Я плохой помощник в этих вопросах, и не сторонник комментировать личное. Не стремлюсь к известности по данной части. Рассказать не смогу ничего", — приводит Woman.ru его слова.

Он добавил, что с радостью ответит на вопросы о творчестве и искусстве.

Ранее сама 36-летняя Муцениеце подтвердила слухи о третьей беременности. Она сделала это через публикацию в одной из социальных сетей.

На серии фотографий с Дрангой и дочерью от Павла Прилучного виден её аккуратный округлившийся животик. Для актрисы это будет третий ребёнок.

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