"Орешник" пошёл в серию: Россия запускает ракеты, способные заменить ядерное оружие

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России начали серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Military Watch Magazine.

Новый комплекс заполняет промежуток между уже известными "Искандером-М" и стратегическим "Сарматом". Это ракета средней дальности, которую в прошлом году успешно испытали. Тогда она вызвала серьёзную обеспокоенность у западных стран.

Президент Владимир Путин подчеркнул: "Орешник" обладает мощью, сравнимой с ядерной атакой. Но в отличие от ядерного оружия, он высокоточный и не несёт ядерного заряда.

Комплекс уже используется в боевых условиях — его применение подтверждено в ходе удара по объектам ВПК Украины.

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