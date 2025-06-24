Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

"Орешник" пошёл в серию: Россия запускает ракеты, способные заменить ядерное оружие

0:47
Правда ТВ

В России начали серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Military Watch Magazine.

Новый комплекс заполняет промежуток между уже известными "Искандером-М" и стратегическим "Сарматом". Это ракета средней дальности, которую в прошлом году успешно испытали. Тогда она вызвала серьёзную обеспокоенность у западных стран.

Президент Владимир Путин подчеркнул: "Орешник" обладает мощью, сравнимой с ядерной атакой. Но в отличие от ядерного оружия, он высокоточный и не несёт ядерного заряда.

Комплекс уже используется в боевых условиях — его применение подтверждено в ходе удара по объектам ВПК Украины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.